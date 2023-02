Brescia, sfogo Cellino: “Non serve aggredirmi, toglierò presto il disturbo”

"Non c’è bisogno di aggredirmi verbalmente o fisicamente come nei giorni scorsi si è verificato. Non ho l'impudenza di restare ospite indesiderato in questa città, tantomeno quello di arrogarmi come un intruso alla guida del Brescia Calcio". Lo ha detto Massimo Cellino, come riportato da "BresciaOggi". Nei giorni scorsi - in sede di conferenza stampa - il direttore generale del Brescia, Luigi Micheli, ha reso noto che alcuni ignoti hanno tentato di aggredire, cinghie alla mano, proprio il patron all'uscita del centro sportivo di Torbole Casaglia.