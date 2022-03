Brescia, secondo esonero per Pippo Inzaghi: ufficiale l’arrivo di Eugenio Corini

Eugenio Corini è il nuovo allenatore del club lombardo: esonerato il tecnico Filippo Inzaghi dopo il match contro il Pordenone

A distanza di quaranta giorni dal primo tentativo di esonero da parte del presidente Massimo Cellino , l'ex tecnico del Benevento , Filippo Inzaghi è stato sollevato definitivamente dal ruolo di allenatore delle Rondinelle. I primi di febbraio c'erano già state delle divergenze tra il numero 1 del Brescia ed il mister emiliano, ma fu la clausola prevista nel contratto ad evitare l'avvento in panchina di Diego Lopez , al tempo prima scelta della società lombarda. Le imposizioni contrattuali prevedevano un minimo piazzamento tra le prime otto del campionato per garantire la permanenza dell'iconico ex attaccante del Milan, e vista la terza posizione in classifica il licenziamento fu annullato definitivamente dopo un giorno di confusione.

Tutto si ribalta nuovamente nella giornata di ieri con le prime voci che vedevano Inzaghi prossimo al secondo esonero stagionale in poco tempo, a seguito del deludente pari in casa del Pordenone per 1-1, che vede scivolare i biancoblù in quinta posizione a meno cinque lunghezze dal primo posto. Un piazzamento neanche troppo deludente per poter pensare ad un nuovo allontanamento in panchina, ma non per Cellino, che nonostante la presenza della clausola, da il ben servito a Super Pippo in data odierna, richiamando alla guida tecnica del suo Brescia una vecchia conoscenza, l'ex Palermo, Eugenio Corini ultimo in ordine di tempo ad aver conquistato la promozione diretta da mister delle Rondinelle, esperienza poi terminata con un doppio esonero durante l'esperienza in Serie A nella stagione 19/20. Oggi chiamato a risollevare un ambiente scosso ed un gruppo lacerato da tensioni societarie derivate dalle ultime scelte fatte. L'obiettivo rimane il salto di categoria nella massima serie, per il tecnico lombardo una sfida di alto livello, alla sua portata per competenza e dedizione dimostrata negli anni.