Brescia, prosegue la storia d’amore con Bisoli: rinnovo fino al 2027 per il capitano

Dimitri Bisoli, duttile mezzala classe 1994, prototipo ideale del centrocampista moderno. Tecnica, vis agonistica, personalità, sagacia tattica e tempi di inserimento. Un jolly in zona nevralgica con le stimmate del leader, impiegabile da interno in un centrocampo a due, mezzala in una linea mediana a tre, all'occorrenza anche da centrale difensivo. Il capitano della squadra allenata da Gastaldello ha rinnovato il suo contratto fino a giugno 2027. Di seguito, l'annuncio via Twitter della società targata Massimo Cellino: