Brescia, primo allenamento per Aglietti: Ndoj-Cistana verso il forfait, Bisoli…

Le ultime in vista della sfida Brescia-Palermo, in programma lunedì 26 dicembre

Alfredo Aglietti ha diretto ieri mattina la prima seduta di allenamento nel quartier generale di Torbole Casaglia. Il nuovo tecnico del Brescia , già presentato in conferenza stampa, ha iniziato a preparare l'imminente sfida contro il Palermo , in programma lunedì 26 dicembre allo Stadio "Mario Rigamonti".

Buone notizie arrivano dall'infermeria, con il neo allenatore delle Rondinelle che potrà contare sul rientro di Dimitri Bisoli , le cui condizioni sono in miglioramento. Secondo quanto riportato da "Brescia Oggi", il capitano ha lavorato a pieno regime ed è pronto a riprendersi quella maglia da titolare che gli manca dallo scorso 27 novembre. Torna a disposizione anche Benali , mentre resta in dubbio la presenza di Ndoj . Inoltre, Aglietti dovrà rinunciare anche agli squalificati Karacic e Adorni e con ogni probabilità anche a Cistana , alle prese con un problema alla caviglia.

LE PROBABILI SCELTE -Lezzerini agirà tra i pali, in difesa spazio a Jallow, Papetti e Mangraviti, con Huard sulla fascia mancina. In mezzo al campo, Van de Looi sarà il regista, con Bisoli, Galazzi e Labojko che si contenderanno due maglie come mezz'ali. Olzer o Moreo sulla trequarti, con Bianchi e Ayé in attacco.