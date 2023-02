Brescia, Perinetti: “Salute? Ho vissuto un momento delicato. Vogliamo la salvezza”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Brescia, Giorgio Perinetti

"Ho vissuto un momento delicato, ma l’ho superato brillantemente grazie alle cure premurose dell’ospedale Poliambulanza di Brescia. È tutto passato". Così Giorgio Perinetti, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal direttore sportivo del Brescia, tornato a disposizione del club dopo un periodo di stop per motivi di salute: dal momento delicato vissuto dalle Rondinelle, con l'arrivo di Daniele Gastaldello in panchina, alla prossima sfida in programma contro il Bari. Ma non solo...

"Dobbiamo essere tutti impegnati in maniera ancora più decisa per risollevare le sorti di una squadra che ha avuto un lungo periodo di flessione. Dobbiamo ottenere la salvezza in tutti i modi, ci sono ancora trentanove punti a disposizione. Bari? Il Bari ha un po’ segnato questa stagione dopo un avvio importante. Speriamo di ripartire in positivo proprio dalla prossima partita", le sue parole.

SU GASTALDELLO - "È stato il capitano del Brescia dell’ultima promozione del Brescia. È legato all’ambiente e dà tutto per la causa. Già per questo andrebbe sostenuto. Spero possa avere un impatto assolutamente positivo. Questa squadra contrariamente a quanto ho letto non si è mai schierata a favore o contro di nessun allenatore, il gruppo ha sempre dato grande disponibilità e lo farà anche in questa occasione".

MERCATO -"E' stato il mercato più povero? È la foto del momento. Già prima della pandemia avevamo delle difficoltà come sistema. Oggi è tutto riflesso nelle operazioni di mercato. Sono tutti chiamati ad una visione di sistema più che individuale. La Roma? Fatte salve le giuste possibilità sostenute dalla logica che ci siano più riferimenti, il mercato è sempre stato realizzato da Adise consentendo questo incontro tra operatori del settore a Milano. Che ci sia stata questa novità è da accettare ma Adise è e rimane il riferimento di chi fa questo mestiere", ha concluso l'ex dirigente del Palermo.