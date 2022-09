Brescia, Perinetti: “Dybala-Belotti alla Roma? Emozionante. Moreo e il Palermo…”

SERIE A - "A chi assegno l’oscar del mercato? L’oscar lo da sempre il campo. Certamente la Roma ha dimostrato di avere le idee chiare. E con anticipo ha fatto un buon mercato. Che effetto mi fa vedere Dybala e Belotti insieme alla Roma? È un fatto emozionante. Li ho avuti entrambi a Palermo. Per Dybala ho dato un contributo importante per sbloccare la trattativa, Belotti è stato una mia scoperta. Vederli di nuovo insieme mi emoziona. Scetticismo attorno a Belotti? Basta guardare i suoi numeri, le partite e con quanta passione gioca le gare. Arricchirà il reparto offensivo della Roma".

BRESCIA -"Tutti davano per scontato che avremmo ceduto i migliori calciatori. Il Presidente ha mantenuto la sua parola. Moreo era nel mirino di Palermo e Pisa? Con il Palermo non c’è mai stata una trattativa. Il Pisa ha insistito con offerte importanti ma avevamo detto che non sarebbe andato via e siamo stati di parola. Bisoli rinnoverà? Molti calciatori hanno avuto attenzioni ma siamo stati coerenti. Per quanto riguarda il rinnovo, ogni cosa a suo tempo. È il capitano del Brescia. Abbiamo finito il mercato ora. Ha un contratto di due anni e sarà una situazione che gestiremo".