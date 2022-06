Brescia, Perinetti: “Con Cellino rapporto costruttivo. Ambizioni? Nel mercato…”

Quella che verrà sarà una Serie B ricca di piazze storiche del calcio italiano, diverse compagini cercheranno il salto di categoria verso la Serie A . Tra queste anche il Brescia , che nell'ultimo campionato ha mancato l'approdo in Serie A solamente nei playoff, nonostante un'ottima stagione sempre vicino alla testa della classifica. Le rondinelle hanno l'obiettivo di riprovarci e capo del mercato verso la nuova Serie B ci sarà Giorgio Perinetti , direttore sportivo ex Palermo tornato alla corte del patron Cellino . Il dirigente 71enne ha rilasciato alcune dichiarazioni al Giornale di Brescia, di seguito le sue parole a proposito del ritorno in Lombardia dopo l'esperienza del 2020:

"Sono contento. Non è una sfida personale e se sono qui è perché certe incomprensioni sono state oggetto di chiarimento... Non era una frattura insanabile e il rapporto col presidente Cellino è fatto di un confronto sempre costruttivo e quotidiano: è un confronto impegnativo, ma stimolante che mi fa sentire partecipe. Io e il presidente ci siamo riparlati e abbiamo rivisitato il passato constatando che potevamo ripartire insieme. Le ambizioni le abbiamo, nella volontà di crescere e trovare un percorso che dia finalmente continuità... Non è certo che acquistare dei nomi importanti dia risultati. Aspettiamo per capire che Brescia sarà, ma vogliamo fare qualcosa di funzionale sicuramente al calcio di Clotet oltre che al nostro modo di intendere il calcio. Se è corretto parlare di ridimensionamento o cambio di rotta? Vedremo il mercato".