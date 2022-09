Brescia, Perinetti: “Classifica confortante, ko possono essere positivi. Clotet…”

"La classifica è confortante perché dà fiducia ai ragazzi; se lo meritano, hanno lavorato duramente in estate. I risultati danno la forza per lavorare sempre meglio. Clotet sa che c’è ancora molta strada da fare, vogliamo diventare un gruppo granitico. Nello spogliatoio si respirano ottime sensazioni, ma sappiamo che arriveranno anche momenti difficili e dobbiamo farci trovare pronti. Clotet considera tutti i giocatori e li tiene tutti sulla corda: soprattutto non fa distinzioni tra giovani e vecchi. Lui ha questa convinzione di calcio che deve essere il più verticale possibile. Ci si arriva con il lavoro a questo, ma vedo già molti giocatori attaccare l’area di rigore. I segnali sono molto incoraggianti. La sconfitta serve se ti aiuta a crescere: e’ stato – tra virgolette – importante. Abbiamo sbagliato atteggiamento, abbiamo sbagliato partita. Nel primo tempo abbiamo perso due giocatori per infortunio, è stata proprio una serata no. Però tutti i ragazzi hanno reagito alla grande".