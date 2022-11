Brescia, Perinetti: “B imprevedibile, obiettivo salvezza. Conte e la Juventus…”

"L'Ascoli è una squadra molto in forma, in piena salute. Ma le nostre ultime prestazioni sono state importanti. E siamo fiduciosi. L’obiettivo del Brescia? Dobbiamo portare in porto il risultato minimo che è la salvezza. Poi potremo pensare ad altro. Avremo visibilità perché si fermerà la Serie A. In generale credo che sarà un gennaio movimentato, ma oggi non pensiamo al mercato", le sue parole.

NAPOLI E JUVENTUS -"Per il Napoli sembra essere l’anno giusto? La qualità del gioco e dei singoli e la compattezza che ha ottenuto Spalletti fanno pensare ad un Napoli che può arrivare fino in fondo. C’è però questa imprevedibilità della sosta, bisognerà capire come verrà gestita. Da Kvaratskhelia a Kim bravo lo scouting del Napoli. Giuntoli in passato è stato criticato, ora ha trovato giocatori forti quanto quelli che sono andati via. Conte di nuovo alla Juve? Il nome ogni tanto ritorna. Ma la Juve sembra attraversare momenti un po’ così e quindi il nome gira. Credo che Conte non sia insensibile al richiamo della Juventus in ogni caso. Però bisognerà vedere se Allegri raddrizzerà la situazione", ha concluso Perinetti.