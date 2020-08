Brescia, ora è ufficiale: risolto il contratto con Diego Lopez. Ecco chi prenderà il suo posto

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Diego Lopez non è più l’allenatore del Brescia.

E’ durata appena sei mesi l’avventura del tecnico ex Palermo sulla panchina delle Rondinelle. Lo scorso 5 febbraio, il patron Massimo Cellino aveva deciso di sollevare nuovamente dall’incarico Eugenio Corini e di affidare la guida tecnica della Prima Squadra proprio a Diego Lopez. Tuttavia, non sarà il coach originario di Montevideo a puntare sul ritorno immediato del Brescia in Serie A dopo la retrocessione. Di seguito, il comunicato diramato questa mattina dalla società lombarda.

“Il Brescia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Diego López, il quale ha mantenuto con la società un rapporto di estrema cordialità e collaborazione. Il Club ringrazia López per la professionalità e l’impegno mostrati in questi mesi”.

Adesso, il club potrà ufficializzare l’arrivo di Gigi Delneri, con il quale Cellino è riuscito a trovare un accordo di massima nei giorni scorsi. Il tecnico nato ad Aquileia torna ad allenare dopo tre anni dall’ultima esperienza in quel di Udine, non certamente memorabile.