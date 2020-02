Brescia-Napoli, Chancellor: “Grande prestazione, ma subendo due reti è difficile. Ecco cosa è mancato”

Il Brescia subisce l’ennesimo ko in rimonta.

Le Rondinelle, impegnate questa sera contro il Napoli in occasione dell’anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sono state battute per 1-2.

Serie A, Brescia-Napoli 1-2: Insigne e Fabian Ruiz firmano la rimonta, Rondinelle ancora ko

John Chancellor, difensore e autore della rete del momentaneo vantaggio dei padroni di casa, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la prestazione della sua squadra: “Abbiamo fatto una grande prestazione, siamo stati concentrati, ma manca ancora un po’ di testa. Se prendi due gol in cinque minuti diventa difficile per noi. Dovremo essere più cattivi nel prossimo match. Gol? Sapevamo che il Napoli marcava a zona, quando arrivi in terzo tempo sei più veloce degli avversari”.

