Brescia-Milan, Pioli: “Prestazione poco esaltante, ma adesso sappiamo soffrire. Ibra? Un valore aggiunto”

Ventunesimo turno di Serie A aperto dalla sfida tra Brescia e Milan.

Terza vittoria consecutiva quella ottenuta questa sera dai rossoneri che hanno superato per 1-o le Rondinelle grazie alla rete siglata da Ante Rebic al 71′. Terza rete nelle ultime due gare per il calciatore croato che ha regalato ai suoi ben sei punti ed è stato elogiato a gran voce dal proprio tecnico Stefano Pioli. Le dichiarazioni dell’allenatore ai microfoni di Sky.

“Stasera non un bellissimo Milan, ma vincente. Tecnicamente possiamo fare meglio, però adesso sappiamo soffrire e ribaltare la partita. Dobbiamo migliorare, anche se siamo soddisfatti degli ultimi risultati. La mentalità è quella giusta, ma per puntare a qualcosa di importante serve fare meglio tecnicamente e tatticamente. Stiamo guarendo, siamo una squadra diversa rispetto a quando siamo partiti. Abbiamo cambiato delle cose, soprattutto l’atteggiamento. Vogliamo fare la partita, ma sappiamo soffrire. Il Brescia ha creato difficoltà e abbiamo sbagliato tanto tecnicamente oggi, dobbiamo prepararci bene alle prossime gare. Ora c’è la Coppa Italia, che per noi è importante. Ibrahimovic? Ibra è un valore aggiunto per la sua presenza in campo e lo spessore che ha. Brava tutta la squadra per aver invertito la rotta dopo la caduta di Bergamo. Serviva cambiare qualcosa in atteggiamento e prestazioni. Ibra ha aiutato, ma tutto il gruppo è stato bravo”.