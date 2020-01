Brescia, Matri spiega l’addio: “Io fuori dal progetto, ora sono libero. Parma? Ecco la verità”

Alessandro Matri ha rescisso il contratto con il Brescia.

Soltanto otto presenze e nessuna rete messa a segno in questa prima metà di stagione con le Rondinelle. Un impiego e rendimento che non ha soddisfatto né l’attaccante, né la società. Le due parti, per questa ragione, sul gong della sessione di mercato di gennaio, hanno deciso di separarsi. Ora, il classe ’84 è svincolato e attende che il telefono squilli.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Matri ha spiegato le ragioni che lo hanno condotto a richiedere al club di Massimo Cellino la rescissione del contratto e ha parlato del suo futuro: “Ero qui per firmare delle carte col Brescia, ero fuori da progetto e non valeva la pena rimanere, ora vedremo cosa uscirà. Sono libero fino a marzo. Parma? Non ho parlato con nessuno, davvero. Sicuramente è una squadra importante, sta facendo un grandissimo campionato e ci rincorriamo da tanti anni. Tuttavia, non ho ricevuto alcuna richiesta da club di Serie A. Al Brescia non rientravo nelle scelte del tecnico, nonostante non avessi avuto grandissime opportunità“.