Brescia, Maran: “Parma? La più forte, ma andremo al Tardini a dare battaglia”

"Siamo pronti a dare battaglia. Non servirà attenzione soltanto nei primi 15 minuti: dovremo averne anche nei secondi, e nei terzi. A una squadra come il Parma, se vuoi fare risultato, non puoi regalare nulla. Cistana? Si è sicuramente allenato bene, rifletterò ancora un po' sulla possibilità di utilizzarlo dall’inizio. Non è ancora in condizioni ottimali. A prescindere da lui, ad ogni modo, la squadra ha una sua identità, e in questo momento stiamo cercando di avere continuità", le sue parole.

"Non arriviamo alla partita di Parma con presunzione e lo dico per come ho visto la squadra in settimana. Magari abbiamo qualche carta in meno di loro, ma anche noi abbiamo le nostre e possiamo giocarcele al meglio. A Cremona non siamo riusciti a fare la partita che volevamo, a Como sì. Non sempre ce l’abbiamo fatta ad essere quelli che volevamo. Domani vogliamo essere quelli di Como, che sono andati a rompere le scatole. Se non riusciamo a fare fare quello che vogliamo è perchè il Parma ce lo impedirà, ne prenderemo atto", ha concluso Maran.