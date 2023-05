Brescia, l’ex Maifredi: “Salvezza? C’è tanta speranza. Non vorrei essere in Corini”

Le dichiarazioni dell'ex allenatore del Brescia, Gigi Maifredi in vista del match tra le Rondinelle ed il Palermo di Eugenio Corini, valido per l'ultima giornata del campionato di Serie B

“Non vorrei essere nei panni di Corini perché lo immagino molto combattuto tra l’essere stato il capitano del Palermo e l’essere cresciuto, aver giocato ed essere stato l’allenatore dell’ultima promozione in A del Brescia. Il calcio, però, ha regole precise ed in campo devi dare tutto per la squadra a cui appartieni al momento. Salvezza? La speranza è tanta ma ho molti dubbi. Cosa non ha funzionato? La tutela verso gli allenatori deve essere il compito principale di una società. Un tecnico è forte se ha l’appoggio completo della dirigenza. Non ho vissuto la situazione dall’interno ma da quel che ho letto non c’è stata empatia tra il presidente e gli allenatori”.