Brescia, l’ex Altobelli: “Corini? Capisco il suo stato d’animo. Palermo deve vincere”

Alessandro Altobelli , ex calciatore dell' Inter nonché campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul prossimo match tra Brescia e Palermo , valido per l'ultima giornata del campionato di Serie B . Di seguito, le sue parole:

«Non vorrei essere nei suoi panni. Il Brescia che gli sta nel cuore deve fare almeno un punto per il playout ma il suo Palermo deve vincere per andare al playoff. Nel calcio capitano tante cose belle: questa non lo è».

«Conosco Corini, eravamo insieme. l’ho visto crescere e spiccare il volo nel Brescia nel mio finale di carriera. È un grande professionista, preparerà la gara nel migliore dei modi e fara di tutto per vincere. Ma posso capire il suo stato d’animo, come quello dei tifosi bresciani che se lo ritroveranno contro».

«Situazione simili è capitata ai gemelli Filippini a Livorno? Sì. Antonio ed Emanuele diedero il massimo e i loro ex tifosi non gliene fecero una colpa. giustamente. Sono persone intelligenti. Ciò non toglie che per Corini sara dura. Proverà emozioni fortissime. Come andrà a finire? Una partita del genere è impronosticabile»