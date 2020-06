Brescia, l’amarezza di Cellino: “Balotelli era il nostro grande sogno. Salvezza? Non ci credo molto”

Tutta la delusione di Mario Balotelli.

Il braccio di ferro tra l’attaccante azzurro e il club lombardo non si è ancora concluso sebbene l’ex Milan e Manchester City abbia rescisso il proprio contratto con le Rondinelle. Nei giorni scorsi addirittura lo stesso Super Mario aveva accusato la società affermando di non essere stato sottoposto al test del Covid-19. Il presidente dei lombardi, ai microfoni di GR Parlamento, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Succede quello che volete vedere. Non succede nulla, succede solo che ci sono tanti giocatori che hanno una forma fisica buona e che non vanno a finire sui giornali tutti i giorni. Il Brescia è una società che si sta leccando le ferite e che ha fatto un grosso sacrificio economico per fare un contratto a Balotelli, era il nostro grande sogno. Salvezza? Ci credo ma non molto. Lopez e almeno un 60% della squadra sono però molto determinati e ci devo credere anch’io”.