Brescia, Inzaghi: “Renate? Il risultato non conta. Tutto sul rapporto con Cellino”

Filippo Inzaghi, tecnico del Brescia, fa il punto sui giocatori direttamente dal ritiro, soffermandosi anche sul rapporto con il presidente Cellino

Il tecnico del Brescia, Filippo Inzaghi, ha parlato ai canali ufficiali della società direttamente dal ritiro delle Rondinelle, dopo l'amichevole persa con il Renate: "Eravamo un po' a corto di giocatori, soprattutto a centrocampo, perché purtroppo abbiamo dovuto fare a meno di Bisoli e Ndoj. Loro hanno fatto praticamente un tiro in porta, ma il risultato ora conta poco. Joronen? Ha accusato un problema al ginocchio e non ho potuto utilizzarlo altrimenti avrebbe giocato: è un portiere forte, così come Perilli, ed è con noi. Ce lo invidiano tutti e per me è il portiere titolare.