Brescia, in mille contro Cellino: “Serie B o C, l’importante che tu non sia qui”

Ancora tempo di contestazioni in quel di Brescia , vista la situazione precaria in campionato. Le rondinelle, protagoniste di una stagione sfortunata, occupano attualmente l'ultimo posto della classifica di Serie B , distanti però solo due punti dalla salvezza, ancora possibile.

Nella giornata di ieri, un corteo di circa mille tifosi bresciani hanno esposto striscioni e protestato contro il patron Massimo Cellino. La manifestazione è partita da piazzale dell’Iveco ed è arrivato alla sede del club in via Solferino. Oltre ai classici striscioni “Cellino Vattene” ne sono stati esposti altri due che recitavano: “Cellino: Serie B o Serie C l’importante è che tu sia via da qui” e “Cellino sei tu la mediocrità. Senza visione né futuro come la tua società"