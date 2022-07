Brescia, guai per il patron Cellino: chiesto il sequestro di 59mln per reati fiscali

Brescia, Cellino in Tribunale per reati fiscali: il Pm chiede sequestro per 59 mln

Giorno cruciale per il presidente del BresciaMassimo Cellino. Il patron delle rondinelle, è atteso in queste ore nelle aule del Tribunale del capoluogo lombardo per difendersi dall'accusa di reati fiscali, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport. Per il sessantacinquenne imprenditore, la Procura chiede il blocco di 59 milioni di euro di beni dell'attuale presidente della società lombarda. Nel caso in cui la sentenza dovesse essere avversa a Cellino, di riflesso, potrebbero anche prospettarsi scenari tutt'altro che esili sul futuro del club.