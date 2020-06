Brescia-Genoa, Lopez: “Il rigore non c’era, ha sbagliato l’arbitro. Speravamo nella vittoria”

Un pareggio che sa di beffa per il Brescia.

La formazione lombarda, dopo un vantaggio iniziale di 2-0, ha permesso nel secondo tempo ai rossoblù guidati da Davide Nicola di acciuffare il pareggio, portando a casa un punto. Il tecnico del Brescia Diego Lopez, intervenuto al termine della partita, si è detto poco convinto del rigore che ha consentito al grifone di pareggiare la gara. Di seguito le dichiarazioni del coach delle rondinelle, riportate da Sky Sport: “Credo che non ci sia bisogno di commenti . Il problema è che noi lo abbiamo visto subito. Non c’è stato rigore ma l’errore dell’arbitro. Nel momento in cui si dà il rigore c’è anche il VAR e questo è un secondo errore. Noi stiamo cercando di rimetterci in gioco ed era importantissimo vincere per noi“.