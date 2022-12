Brescia, Galazzi: “Palermo costruito bene, dopo il pareggio in fiducia. Mio ruolo…”

Parola a Nicolas Galazzi . L'esterno del Brescia , intervenuto in conferenza stampa in seguito al pareggio casalingo ottenuto contro il Palermo , ha analizzato la prestazione offerta dalla squadra di Alfredo Aglietti in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Serie B . Ecco le parole dell’ex Triestina:

"Il Palermo è una squadra costruita bene, dobbiamo però alzare di più l'attenzione dopo essere andati in vantaggio . Anche con clotet abbiamo fatto tanti errori ed adesso deve essere recuperato il terreno perduto. Sarà un girone nei ritorno difficile che possiamo affrontare a testa alta. Il cambio di allenatore succede spessore e volentieri, forse serviva più un esame di coscienza da parte nostra e capire che quanto stavamo facendo non bastava. Il Palermo con il pareggio ha avuto più fiducia, ci siamo abbassati ma non per paura, dobbiamo avere la forza di andare avanti anche prendendo il rischio di poter prendere il secondo. Guardarci indietro? No, guardiamo avanti, senza se e senza ma. Il gol? Non ho guardato la porta, stoppando nel più breve tempo possibile e velocizzando la conclusione. Devo migliorare in questo, nel tentare più il tiro. Adesso giochiamo più la palla a terra. Il mio ruolo Ideale è la mezzala la anche sotto punta mi sto trovando bene."