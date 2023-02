Brescia, è rottura con Viviani: Cellino punta su Adryan, l’ex Spal verso gli USA

Il Brescia dopo aver sollevato dall'incarico Josep Clotet per la seconda volta in stagione, ed archiviato la parantesi Alfredo Aglietti ha deciso di affidare la propria panchina a Davide Possanzini, ex tecnico della primavera lombarda. Discorso differente sul campo, in cui Federico Viviani non è più accettato, per quanto concerne il mondo delle "Rondinelle".