Brescia, Diego Lopez inamovibile: “Ho la testa per rimanere. Balotelli? Non verrà più convocato”

La voglia di Diego Lopez.

Con la sconfitta subita contro il Lecce nel corso dell’ultima giornata di Serie A, il Brescia ha ricevuto la matematica certezza della retrocessione in Serie B: nonostante la buona stagione, le Rondinelle hanno subito troppe sconfitte non riuscendo ad accumulare le vittorie necessarie per ottenere la permanenza in massima serie. Adesso il Brescia avrà altre tre gare a disposizione per lasciare la A a testa alta, e domani sul campo del Mario Rigamonti ospiterà il Parma di Roberto D’Aversa.

Alla vigilia della sfida il tecnico del Brescia, Diego Lopez, è intervenuto in conferenza stampa affermando la sua volontà di rimanere anche per il campionato cadetto e rispondendo ad una domanda relativa alla possibilità di rivedere in campo Mario Balotelli. Queste le sue dichiarazioni:

“Io ho il contratto e ho la testa giusta per rimanere. Dopo la sfida con l’Atalanta ho detto: se perdevamo tutte le partite era difficile rimanere. Io ho il contratto e ho la testa giusta per restare. Abbiamo vinto due partite dopo il derby, ne mancano tre. Non abbiamo perso tutte le partite, dunque a questa domanda ci si può rispondere da soli. Non si può paragonare la serie B con la serie A, è impossibile fare un paragone. È difficile dire quello che si è dato e no, non si può fare una valutazione. Farò autocritica con me stesso e con la società. Balotelli convocato nelle ultime tre partite? No. In queste ultime 3 partite giocheremo ancora in serie A, cercheremo di fare bene e giocheremo con chi sta meglio. Abbiamo un presidente che ha vinto campionati di serie B e sa cosa vuol dire, non sarà certo impreparato, anzi“.