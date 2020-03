Brescia, Diego Lopez: “Balotelli non è come appare, vi spiego. Coronavirus? Non è vero che…”

Il Coronavirus continua ad ostacolare il normale svolgimento del campionato di massima serie, condizionando in particolare le partite da disputare negli stadi del nord della penisola.

Resta sotto controllo la situazione a Brescia, ma l’intera città inizia a sentire il peso dell’emergenza sanitaria. A tal proposito, si è espresso il tecnico dei biancoazzurri, Diego Lopez, intervenuto ai microfoni de ‘La Voz de Galicia’: “Qui a Brescia si conduce una vita normale, c’è troppo allarmismo, non è vero che i supermercati sono deserti”. Tuttavia in Lombardia la situazione accenna soltanto timidi miglioramenti, e continua ad essere all’interno della zona rossa insieme ad Emilia Romagna e Veneto, con il numero dei casi italiani che è salito a più di 1800 persone.

VIDEO Brescia-Napoli, l’analisi di Lopez: “Solo Balotelli non basta, ecco cosa mi aspetto dalla squadra”

Il tecnico uruguaiano ha spostato poi l’attenzione sulla sua squadra e in particolare su Mario Balotelli: “Non è come appare: è un bravissimo ragazzo che si allena e si diverte. A calcio può fare cose non alla portata di tutti. Mentalmente, poi, va a un’altra velocità”. L’attaccante della Nazionale italiana sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi, nella quale ha totalizzato 18 presenze e 5 reti, condite da prestazioni non altisonanti che hanno messo in discussione la permanenza del classe ’90 per la prossima stagione all’interno della società del presidente Massimo Cellino. Considerato anche l’alto ingaggio che Super Mario percepisce il suo futuro, dunque, è in bilico.

LND, Sibilia su rinvii Serie A: “Pressioni anche in Serie D, poi ho deciso io. La Lega Calcio…”

La situazione Coronavirus, inoltre, non ha permesso alla formazione di Diego Lopez di disputare la partita dello scorso turno di Serie A contro il Sassuolo causa rinvii, ma sulla carta dovrebbe essere regolarmente impegnata nella prossima giornata nel match fuori casa contro la Fiorentina, partita contro un avversario sicuramente alla portata.