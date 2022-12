Brescia, denunciato Enock Barwuah, fratello di Balotelli, coinvolto in una rissa

Un brutto episodio proprio poco prima delle festività natilize per Enock Barwuah , fratello del noto calciatore ex Inter e Milan tra le altre, Mario Barwuah Balotelli.

Secondo quanto raccolto dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", Enock avrebbe partecipato ad una rissa al di fuori di una discoteca di Brescia tra il 22 ed il 23 dicembre, colpendo un ragazzo ventiseienne di origine tunisina che avrebbe riportato alcune fratture al volto, più precisamente una frattura "plurilineare scomposta del pavimento dell'orbita sinistra" con frammenti "ossei infossati nel seno mascellare", come evidenziato dal referto medico.

Enock Barwuah, attualmente in forza all'Ospitaletto in Eccellenza, avrebbe ricevuto una denuncia da parte del ventiseienne, con i carabinieri che hanno in seguito fatto partire le dovute indagini sull'accaduto.