Brescia, Clotet: “Spezia? Per noi una finale, Coppa Italia speciale. I calciatori…”

"Abbiamo costruito una squadra diversa da quella che c'era la stagione scorsa. Un anno fa c'era l'obiettivo di andare in serie A, quest'anno invece siamo ripartiti da zero, con una squadra giovane, che potesse crescere. Voglio chiedere alla piazza di stare vicino alla squadra, perché penso che i giudizi dell’ultimo periodo non siano stati giusti. Stiamo chiedendo troppo a una squadra che è giovane e ha bisogno di serenità e tranquillità. È ingiusto nei confronti di questi ragazzi, che stanno lavorando molto bene e che danno il meglio per migliorare. Per noi sarà una finale: ho sempre detto che la Coppa Italia è una competizione speciale, e i giocatori lo devono capire. Sfida con l'Atalanta in caso di passaggio del turno? I calciatori lo sanno benissimo, per me non è un fattore motivazionale perché ne sono tutti consapevoli. Qui, come in Spagna, si tendono un po' a sminuire le coppe. Affronteremo una squadra di serie A, con volontà di fare bene e di competere con un avversario che sta giocando in una categoria superiore alla nostra".