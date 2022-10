Brescia, Clotet: “Dichiarazioni Cellino? Ho al mia idea. Ko di Bari? Basta parlarne!”

Alla vigilia della sfida del campionato di Serie B Brescia - Cittadella , in programma sabato 8 ottobre alle ore 14:oo allo stadio "Pier Cesare Tombolato", il tecnico delle rondinelle, Pep Clotet ha abbandonato anticipatamente la conferenza stampa, in seguito ad alcune domande dei giornalisti presenti. Dopo aver risposto in modo stizzito, in ordine alla roboante sconfitta rimediata contro il Bari di Michele Mignani durante lo scorso turno del torneo cadetto, il coach spagnolo ha lasciato anzitempo la conferenza stampa di presentazione alla sfida valida per l'ottava giornata di campionato. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Brescia .

“Le dichiarazioni rilasciate da Cellino in settimana? Quello che ha detto pubblicamente non mi interessa, abbiamo un buon rapporto, e abbiamo cenato insieme domenica sera. La fiducia è reciproca, lui fa le sue valutazioni da presidente, io faccio le mie da allenatore. Dopo Bari ho dedicato lo stesso tempo di analisi rispetto a tutte le altre partite. Ringrazio i tifosi che sono venuti in massa a Bari ci hanno dato una risposta importante il loro sostegno anche in aeroporto è stato importante. Sfida contro il Cittadella? Si tratta di una squadra molto diversa dal Bari, studieremo per il Brescia l’undici migliore possibile. Anche se non penso che la formazione subirà grandi ritocchi. Il pesante ko contro il Bari? Su quella partita non mi voglio più soffermare, altrimenti torniamo anche a quello che ho fatto in Svezia” - questa la frase del tecnico spagnolo prima della sua uscita di scena.