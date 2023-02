Brescia, Clotet a rischio esonero: in pole Serse Cosmi per la panchina, Aglietti…

Pep Clotet è nuovamente in bilico. Dopo aver condotto il Brescia al decimo posto in classifica, con ventiquattro punti totalizzati, suddivise in sei vittorie, sei pareggi e sei sconfitte il tecnico spagnolo era già stato esonerato a ridosso della diciannovesima giornata del campionato di Serie BKT . La gestione Alfredo Aglietti durata solo due partite ha portato il presidente Massimo Cellino ha richiamare l'allenatore catalano lo scorso sedici gennaio.

Ulteriori tre gare condotte dall'ex mister della Spal che hanno portato ulteriori nubi grigie attorno alla sua gestione. Punto più scuro della stagione quello odierno in casa del Perugia, in cui gli uomini di Fabrizio Castori hanno inciso e dominato. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com la società lombarda ha avviato i contatti con Serse Cosmi. Tecnico d'esperienza che potrebbe rivitalizzare un ambiente in caduta libera come quello delle Rondinelle. Escluso per il momento un possibile ritorno di Aglietti. Si attendono aggiornamenti...