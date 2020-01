Brescia, Cellino su espulsione Balotelli: “È stata eccessiva, se al posto di Mario ci fosse stato un altro calciatore…”

L’espulsione di Mario Balotelli ha alzato un gigantesco polverone.

L’attaccante in forza al Brescia è stato espulso dall’arbitro Giua dopo aver commesso un intervento poco ortodosso a centrocampo e aver successivamente protestato reiteratamente. Il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino, a margine dell’Assemblea di Lega, ha dichiarato quanto segue in merito all’episodio.

“Il campionato sta diventando difficile per tutti, gli arbitri sono un po’ troppo sotto pressione. È stata un po’ eccessiva, anche se magari da regolamento era da fare. Se ci fosse stato un altro giocatore al posto di Balotelli l’arbitro sarebbe stato più clemente? Molte volte non bisogna essere antipatici. Non so cosa abbia fatto Balotelli, ma è un giocatore che è tanto in vista, magari sovraespone gli arbitri in certe decisioni. Detto questo un gesto di un arbitro è istintivo, se l’ha fatto vuol dire che doveva farlo”.