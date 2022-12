Brescia, Cellino: “Serie B bella, calcio complesso. Noi società sana, in A…”

“La Serie B è bella, ma riduttiva perché il Brescia ha le potenzialità per fare di più. Non sono più i tempi solo della passione. Non c’è un bresciano che non compra il Brescia? Perché sono persone serie e il calcio è un’attività complessa, che espone anche a critiche. Gli imprenditori bresciani non possono sottovalutare una sovraesposizione del genere. La bellezza di Brescia non sta solo nell’economia, del portafoglio, ma nella serietà di quello che produce. Bisogna accompagnare la squadra con centri sportivi e allenatori capaci. Per fare andare bene un’azienda come quella del calcio ci vogliono determinati fattori che combacino. Non si fa calcio per vendere i calciatori perché sono asset e vendendoli non si guadagna. La vittoria di una società è chiudere il bilancio in utile più che vincere un campionato. In un periodo di falsi in bilancio e plusvalenze fittizie, il Brescia calcio è una società sana, bisogna andare in serie A con basi solide”.