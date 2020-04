Brescia, Cellino positivo al Coronavirus: “Contagiato da mia figlia, fermiamo il calcio”

Massimo Cellino positivo al Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus sta continuando ad impegnare quotidianamente i medici, gli infermieri e le forze dell’ordine, che stanno lavorando senza sosta per salvare quante più vite possibili e per far rispettare ai cittadini le misure restrittive imposte dal Governo italiano. Da quasi una settimana sono iniziati ad emergere i primi risultati del lungo periodo di quarantena, con il numero dei tamponi positivi che continua a diminuire gradualmente e con un aumento esponenziale di pazienti guariti e non più bisognosi di un posto letto in terapia intensiva.

La FIGC e la Lega stanno dunque continuando a discutere con i presidenti dei club di Serie A e delle altre categorie minori per cercare di trovare un modo sicuro per riprendere le competizioni sportive senza mettere a rischio la salute degli atleti. Al momento però, soltanto i club della massima serie sembrano disporre delle strutture e delle attrezzature adeguate per permettere ai proprio giocatori di poter riprendere gli allenamenti sul campo.

Tuttavia attualmente la Serie A è divisa in due parti, ossia tra chi ritiene possibile far ripartire la stagione e chi invece si è apertamente schierato contro la possibilità di tornare a giocare, anche a porte chiuse. Tra questi vi è certamente il presidente del Brescia, Massimo Cellino, che in questi giorni aveva più volte sottolineato come fosse rischioso riprendere il campionato.

Il numero uno delle Rondinelle, inoltre, ha oggi comunicato ai microfoni di Repubblica di essere risultato positivo al tampone per il COVID-19: “Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato in ospedale a fare dei controlli. È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto. E che io ce l’ho in atto. Sintomi? Stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa“.