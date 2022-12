Brescia, Cellino: “Palermo? Ecco cosa chiedo alla squadra”. E sulla cessione del club…

"Chiedo ai ragazzi di giocarla e di non giocarla come le ultime partite. A Pisa è finito tutto prima di cominciare. Ecco, mi aspetto che contro il Palermo vada diversamente. Voglio vedere il Brescia giocare a calcio". Lo ha detto Massimo Cellino , intervistato ai microfoni di "Brescia Oggi". Diversi i temi trattati dal patron del Brescia in vista della sfida contro il Palermo , in programma lunedì 26 dicembre alle ore 12:30 allo Stadio "Mario Rigamonti": dal momento delle Rondinelle, reduci da due sconfitte di fila maturate contro Parma e Pisa , alla situazione relativa alla possibile cessione del club.

LA CESSIONE -"Anche se a gennaio dovesse risolversi tutto, quello che penso non cambia: la stanchezza c’è e questi sono stati mesi difficili. Se non posso trasmettere entusiasmo a chi lavora con me, preferisco farmi da parte. Avanti qualcuno di serio e più in condizione di me per fare il bene del Brescia. In Italia non credo ci sia qualcuno pronto a rilevare un club di Serie A o Serie B. Gruppo internazionale? Sì, è vero. C’è stato un interessamento. Il fatto che il gruppo non sia italiano non è un problema perché l’inglese lo parlo tranquillamente", ha concluso Cellino.