Brescia, Cellino: “L’anno scorso volevo la promozione diretta, ma adesso…”

" E' la mia 32esima stagione e la riprendiamo con il finale della precedente che ha lasciato amaro in bocca per la promozione che non è arrivata. Complessivamente però è stata una buona stagione. Il Brescia ha una squadra già sulla carta ottimale perché altri stanno aspettando le uscite per fare fare entrate. Noi invece avevamo un piano A e un piano B. Inoltre in Serie A sarà un campionato infernale con la sosta mondiale che lo renderà peggio dell’anno Covid. Quindi alla fine dei conti prendiamo ciò che c’è di buono: è meglio fare il campionato di B dove giochi sempre. C’è ottimismo, pensando che quella passata è stata per me in generale una serie B mediocre. Il progetto l'ho pensato dopo due anni, prima mi sono ambientato. Questo non è un ridimensionamento ma la scorsa stagione volevo salire diretto e non ci sono riuscito per poca chiarezza. I giocatori di qualità dobbiamo formarceli per la dimensione che ha il Brescia. L’anno scorso avevamo qualche soldo in più da spendere e abbiamo preso giocatori che non sono serviti".