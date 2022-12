Brescia, Cellino: “Esonero Clotet? Voleva farsi cacciare. Aglietti ha entusiasmo”

"Questo esonero è stato forzato - ha proseguito il presidente del Brescia, prossimo avversario in campionato del Palermo -. Alcuni fatti ed atteggiamenti mi hanno spinto a prendere questa decisione. Io non avevo in mente di mandare via Clotet. Avevo mandato la squadra a lavorare al San Filippo per punizione, mi aspettavo una chiamata da Pep che arrabbiato prendesse posizione. Così facendo si sarebbe ripreso la squadra. E invece no. È stato quindi palese che volesse farsi cacciare".