Brescia, Cellino e l’esonero di Clotet: Perinetti ad un passo dalle dimissioni

Nella giornata di ieri, mercoledì 21 dicembre, l'ufficialità: Alfredo Aglietti è il nuovo tecnico del Brescia. L'allenatore originario di San Giovanni Valdarno è approdato sulla panchina delle Rondinelle dopo la scelta da parte del club lombardo di sollevare dall'incarico Pep Clotet. Una decisione presa direttamente da Massimo Cellino in seguito alle due sconfitte di fila rimediate contro Parma e Pisa. Con il patron del Brescia che di fatto ha scavalcato il direttore sportivo Giorgio Perinetti, che aveva precedentemente riconfermato Clotet per cercare di mantenere in equilibrio una situazione complicata in vista della sosta.