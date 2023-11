Brescia, Cellino: “Credo in questo gruppo, perso per due errori arbitrali”

"Abbiamo perso per due errori arbitrali quindi significa che moralmente non abbiamo perso la partita e questo mi dà la forza di credere in questo gruppo in vista delle prossime gare". Lo ha detto Massimo Cellino, intervistato ai microfoni di "Bresciaingol.com". Il presidente del Brescia, reduce dalla sconfitta rimediata contro il Cittadella, esclude un ricorso da parte del club ligure per quanto accaduto in occasione del terzo gol della squadra di Gorini con due palloni in campo: "Avremmo semmai dovuto contestare il tutto prima della fine della gara, prima della chiusura della competizione ufficiale decretata dall’arbitro", le sue parole.