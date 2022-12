Brescia, Cellino conferma Clotet: “Torneremo a giocare un buon calcio con lui”

Seconda sconfitta di fila per il Brescia : a Pisa , fra le mura dello Stadio "Arena Garibaldi-Romeo Anconetani", gli uomini di D'Angelo hanno battuto per 3-0 le Rondinelle grazie alle reti messe a segno da Ernesto Torregrossa ed Ettore Gliozzi . In attesa delle partite di oggi e domani, il Brescia resta dunque a quota ventiquattro punti in classifica, frutto di sei vittorie, sei pareggi e sei sconfitte.

Un ko che non porterà ad alcun cambio in panchina: Pep Clotet, infatti, sarà ancora il tecnico del Brescia ed inizierà a preparare nei prossimi giorni la gara contro il Palermo di Eugenio Corini, in programma lunedì 26 dicembre alle ore 12:30 allo Stadio "Mario Rigamonti". Ad annunciarlo è stato il presidente Massimo Cellino che, sui social del club lombardo, ha di fatto confermato la fiducia all'allenatore spagnolo. "Clotet è, e rimane, l’allenatore del Brescia. Non si facciano allusioni di alcun tipo o che non appartengono alla realtà dei fatti. Punto e basta. Dobbiamo tornare a giocare un buon calcio e lo faremo con lui ed il lavoro del suo staff", le sue parole.