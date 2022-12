Brescia, Cellino conferma Clotet su Twitter: “Nessun countdown, Pep ha mia fiducia”

L'avventura dell'allenatore spagnolo sulla panchina delle Rondinelle, sembrava essere giunta al capolinea. Seconda sconfitta nelle ultime tre gare subita dal Brescia, battuto dal Parma di Fabio Pecchia in occasione della sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. A seguito degli ultimi risultati fin qui ottenuti dalle Rondinelle, il patron del club lombardo, Massimo Cellino, sembrava essere intenzionato a sollevare dall'incarico lo stesso Clotet, Con il club posto in amministrazione controllata, l'arrivo di un nuovo tecnico inciderebbe sui costi societari, con il Tribunale che al momento non approverebbe un cambio in panchina.