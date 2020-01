Brescia-Cagliari, Corini: “Abbiamo voglia di lottare, credo nella salvezza. Su Balotelli…”

Il Brescia pronto a ritornare in campo.

Le Rondinelle non vincono ormai da cinque partite, e la sconfitta subita contro la Sampdoria nel corso dell’ultima giornata di campionato è stato l’ennesimo segnale di una stagione attualmente negativa. I ragazzi di Eugenio Corini hanno dunque bisogno di ritrovare il giusto ritmo per risalire la classifica e cercare di conquistare una salvezza che sembra molto complicata.

Domani il Brescia affronterà il Cagliari sul campo del Mario Rigamonti, alla ricerca di tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione e abbandonare il penultimo posto in classifica. Alla vigilia del match il tecnico Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Con la Lazio abbiamo fatto una prestazione di livello e meritavamo un risultato diverso. Sappiamo che dobbiamo pagare qualcosa per via dell’alto numero di esordienti. Salvezza? L’ho detto ai ragazzi, ci credo e spingerò al massimo: abbiamo tutte le possibilità per salvarci, ma sarà difficile e complicato. Non dobbiamo avere ansia e frustrazione e dobbiamo avere ordine tattico e essere aggressivi. Balotelli? Non è stato bene, è tornato da giovedì ma ha effettuato tutte le sedute. Dessena? È normale che la partita per lui può essere importante (il centrocampista è un ex ndr), sono felice di averlo a disposizione. Cagliari? Probabilmente hanno pagato qualcosa, ma la classifica certifica che sono una squadra di grande valore. In ogni caso le nostre motivazioni sono grandi, dobbiamo meritarci il sostegno del nostro pubblico. Solo se rimarremo uniti possiamo andare avanti, dobbiamo far capire che abbiamo voglia di lottare. Ho fatto vedere ai ragazzi spezzoni del match di andata, la squadra ha la capacità e la forza“.