Brescia, Borrelli sfida il Parma: “Siamo cresciuti, il Palermo se ne è accorto…”

"Segno e cresco come Toni", ha dichiarato l'attaccante delle Rondinelle. Poi il messaggio a Spalletti: "Non gioco alla PlayStation".

"Io come Toni? Sabato mio padre tornando dalla partita l’ha incontrato all’autogrill... Un segno del destino. Senso del gol, forza fisica: aveva tutto! Lui ha lavorato tanto: se lo fanno i campioni, a maggior ragione lo devo fare io". Lo ha detto Gennaro Borrelli , intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" dopo la doppietta messa a segno in occasione della sfida tra Brescia e Palermo .

SU TONI -"Toni arrivò in Nazionale a 27 anni? Calma, io non ho grandi traguardi, ne inseguo uno alla volta. Ora cerco di aiutare il Brescia a fare i playoff, poi vediamo. Magari piaccio a Spalletti? L’unica cosa è che io non gioco alla PlayStation (ride). Perché gli attaccanti italiani forti sono sempre di meno? In B e in C ce ne sono, poi succedono tante cose: forse un po’ più di fiducia ci vorrebbe".