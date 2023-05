Brescia, Bisoli: “Palermo? Faremo grande partita e porteremo a casa la salvezza”

"E' stata la centesima partita da capitano: è un orgoglio per me. Questa maglia è la mia seconda pelle". Lo ha detto Dimitri Bisoli, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Pisa, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Mario Rigamonti". Il capitano del Brescia, prossimo avversario in campionato del Palermo, ha commentato la prestazione offerta dalle Rondinelle, con l'attenzione rivolta all'ultima gara in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera".