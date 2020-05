Brescia, Balotelli non ci sta: “Non pensavo di essere un fantasma, spiegherò ogni cosa”

La risposta di Mario Balotelli.

L’attaccante del Brescia ha risposto alle tantissime critiche che lo hanno sommerso nelle ultime settimane in merito agli allenamenti con il proprio club. Super Mario non ha però retto queste accuse gratuite e ha pubblicato tra le proprie stories instagram una frase che non lascia nulla a intendere.

“Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo? Ci sono i giornalisti al centro a tutti i miei allenamenti, ovviamente minuti di telecamere! Gli allenamenti sono due al giorno, quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l’evidenza? Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò per filo e per segno tutto e capirete”.