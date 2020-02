Brescia, altro cambio: Corini a un passo dell’esonero, Rondinelle a Diego Lopez

Il Brescia cambia ancora allenatore.

Le Rondinelle hanno scelto di esonerare, per la seconda volta in stagione, Eugenio Corini. L’allenatore lombardo era stato sollevato dall’incarico dopo l’undicesima giornata del campionato di Serie A — venendo sostituito da Fabio Grosso — ma dopo soli tre turni era stato richiamato sulla panchina. Adesso, un nuovo dietrofront. Dopo la sconfitta di sabato contro il Bologna, infatti, il club di Massimo Cellino, che inizialmente aveva nelle ore successive alla gara confermato il tecnico, sembra avere cambiato un’altra volta idea.

A prendere il posto dell’ormai ex tecnico sulla panchina degli azzurri sarà Diego Lopez. L’uruguaiano ha firmato con il Brescia un contratto di due anni e mezzo e domani dirigerà la prima seduta di allenamento. Nella stagione 2016/17, proprio l’ex difensore sostituì Eugenio Corini (che aveva rassegnato le dimissioni) alla guida del Palermo. Si trattava del quarto cambio di allenatore per i siciliani, ma la sua esperienza in rosanero durò soltanto dieci giornate. Il nuovo tecnico, adesso, tenterà di prendere le redini del fanalino di coda di Serie A, che da tempo non trova stabilità, per conquistare punti fondamentali per la salvezza.

