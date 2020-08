Brescia, Alfonso saluta i biancazzurri: “Un immenso piacere, ai miei figli racconterò…”

Enrico Alfonso saluta il Brescia.

E’ ufficiale: Enrico Alfonso non proseguirà la sua avventura in biancazzurro. L’estremo difensore, dopo avere centrato una promozione in Serie A con il Brescia, lascerà le Rondinelle per iniziare una nuova avventura a Vicenza. Un addio particolarmente sentito dal portiere che, tramite un lungo post su Instagram, ha voluto salutare il club ripercorrendo alcuni momenti significativi della sua parentesi bresciana.

“È stato un onore, una responsabilità e un immenso piacere. Nonostante quest’ultima stagione mi abbia messo a dura prova a livello sportivo ma soprattutto a livello umano, conserverò solo i ricordi belli! Quando sono arrivato ho pensato ci fosse la grande possibilità di aprire un nuovo ciclo. Ovunque mi girassi nello spogliatoio vedevo uomini e Unione di intenti. Ero stimolato, ero felice. Abbiamo raggiunto un traguardo inaspettato ma sognato! Ho raggiunto con Voi il mio obbiettivo e ho avverato il più grande dei miei Sogni! GRAZIE!!! A compagni, staff, società e alla Città intera che mi ha fatto sentire il suo affetto. Lascio con dispiacere e un’infinita amarezza, ma non riesco a fare finta di nulla e non riesco più a vedere quello che vedevo prima. Un giorno diventerò Padre mi auguro. Racconterò con Orgoglio di quella volta che papà insieme alle sue rondinelle azzurre è riuscito a volare più in Alto di tutti. Grazie”.