Brescia, Aglietti: “Pareggio Palermo colpo pesante. Rosa mentalmente bene, Moreo…”

“Abbiamo subito il pari dopo aver fatto gol e non va bene. C’eravamo riusciti a trovare il gol, dopo un ottimo primo tempo. La squadra ha fatto le cose che ho chiesto, dopo il gol nostro il pareggio del Palermo è stato un colpo pesante. Siamo calati fisicamente e abbiamo sofferto alla fine. Dobbiamo accontentarci di questo punto visto che il Palermo a livello mentale sta bene. È normale che dai nostri attaccanti ci aspettiamo qualcosa in più dal punto di vista realizzativo. Oggi Moreo ho fatto un’ottima partita, dobbiamo sfruttare meglio le nostre caratteristiche. Io ho preso la squadra da tre giorni, cercherò di mettere gli attaccanti nelle migliori convinzioni per far gol. Cercheremo di lavorarci, un punto ci aiuta per arrivare alla sosta fiduciosi nel futuro. Cercheremo di migliorare le nostre lacune che oggi si solo palesate. Finalizzatore? È vero che noi non abbiamo due esterni puri, ma giocatori che per caratteristiche sono più trequartisti. È normale che la manovra offensiva dobbiamo migliorarla, abbiamo giocatori che sanno lavorare in area di rigore”