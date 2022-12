Brescia, Aglietti carica l’ambiente: “Palermo? Dobbiamo portare a casa i tre punti”

Parola ad Alfredo Aglietti . Il nuovo tecnico del Brescia è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prima partita del nuovo corso delle Rondinelle, in programma lunedì 26 dicembre alle ore 12.30 contro il Palermo di Eugenio Corini . Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Metterò tutto me stesso per partire subito bene. Ho visto una squadra in difficoltà soprattutto nella testa, Cellino e Perinetti mi hanno chiesto di dare fiducia ed entusiasmo. Poi stileremo un primo bilancio e vedremo quale potrà essere l’obiettivo. Dobbiamo tornare a fare prestazioni importanti. Una volta che torna la vittoria torna anche il sorriso. Ai ragazzi ho chiesto di essere come spugne e di cercare di portare a casa i tre punti, che mancano da tanto. Sarebbe tanta roba. Spero che lo stadio ci dia la mano che ci serve, mi piacerebbe che lunedì sia una bolgia. Cellino? Ci siamo sentiti l’altro ieri sera, è stata una trattativa lampo poi mi ha chiesto di incontrarlo, ma i dettagli erano già chiari. Era giusto vedersi di persona, non avendolo mai fatto per trattare. Immagino che lui sarà rimasto favorevolmente impressionato, altrimenti non mi avrebbe preso. Non si può dire di no a questa piazza, quando mi hanno chiamato ho pensato subito al blasone che ha il Brescia”.