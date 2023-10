Bisoli: “Nulla meglio di Brescia. Possiamo essere la mina vagante del campionato”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Brescia: "Dissi a chi di dovere che sarei rimasto, andare a Torbole tutti i giorni per me è felicità".

"La fascia fu inizialmente un peso, ora è la mia forza". Lo ha detto Dimitri Bisoli , intervistato ai microfoni del "Giornale di Brescia". "A Brescia vengo trattato come se fossi un campione. Ogni bambino che ama il calcio desidera arrivare ad alti livelli e sogna Juve, Inter o Milan, ma io qui sento di aver realizzato un sogno e non può esistere nulla di meglio del Brescia. Ho ancora sogni e desideri, ma tutti legati a questa squadra e questa maglia", ha proseguito il centrocampista e capitano del Brescia , accostato anche al Palermo nel corso della sessione estiva di calciomercato.

"A chi di dovere dissi che sarei rimasto già l’anno prima quando sembravamo già spacciati prima della rimonta finale. Le persone che mi sono vicine mi hanno sempre spalleggiato perché questa è casa nostra e andare a Torbole tutti i giorni per me è felicità. Dopo la retrocessione non è stato facile tornare ad allenarsi, ma sono sempre stato certo della riammissione e già nel finale dello scorso anno avevo percepito che c’erano le basi di un nuovo percorso. Ma se penso a come siamo partiti avrei anche firmato per essere imbattuti e con solo due gol al passivo".