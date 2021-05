Verona-Bologna, Mihajlovic: “Mi aspettavo di più. I giovani? Sono tutti ragazzi fortissimi”

Il Bologna nel posticipo del lunedì sera ha pareggiato per 2-2 contro il Verona.

Serie A, Verona-Bologna 2-2: gol e spettacolo al Bentegodi. La classifica aggiornata

Un match che contava poco per entrambe le squadre, che si sono salvate con largo anticipo e stanno lottando per chiudere al decimo posto in classifica. Il tecnico degli emiliani, Sinisa Mihajlovic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match.

Il tecnico serbo è apparso amareggiato per la prestazione dei suoi ragazzi, che a suo modo di vedere non hanno approcciato la sfida con la giusta mentalità: “E’ stata una partita equilibrata, difficile. Fisicamente potevamo farcela, ma di testa eravamo distratti. Sono le partite di fine campionato in cui non vuoi perdere, abbiamo recuperato due volte ma non abbiamo fatto la partita che volevamo, per questioni mentali non fisiche”.

Come aveva preannunciato nelle settimane precedenti, Mihajlovic ha fatto esordire diversi giovani, che si sono distinti in maniera positiva: “E’ presto per dirlo, tutti e tre hanno prospettiva altrimenti non avrebbero esordito. Il polacco Urbansky è tipo Pjanic, con tempi di gioco e che vuole sempre palla, ma è meno strutturato. Il centrale è forte e di personalità, gioca con due piedi. La punta mancina ha buoni movimenti e deve crescere, ma è ben strutturato. Se non si montano la testa e continuano a lavorare hanno un bel futuro. Sono bravissimi ragazzi, si comportano bene, sono timidi e gentili, ma non in campo e gli fa onore. Sono sicuro avranno un grande futuro”.