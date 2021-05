Udinese-Bologna, Mihajlovic: “Mi rode, voglio sfatare un tabù. Ora spazio ai giovani”

Un giorno e sarà Udinese-Bologna.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma sabato pomeriggio alle ore 15 alla Dacia Arena: dal momento delle due compagini, reduci rispettivamente dalla sconfitta contro la Juventus ed il pareggio con la Fiorentina, al ritorno di José Mourinho in Italia. Ma non solo… “Valorizzare i giovani è stato un obiettivo già di quest’anno. Nelle prossime quattro partite farò esordire un 2004, Urbanski, un 2005, Amey e forse anche un Under 17, Raimondo. Si allenano con noi da un mese e mezzo e non vedi la differenza con ragazzi di 25 anni, con me chi dimostra di essere bravo ha spazio anche se è di prospettiva”, sono state le sue parole.

UDINESE – “Non ho mai vinto contro l’Udinese da quando alleno il Bologna: questa cosa mi rode e voglio interrompere il tabù. L’obiettivo, oltre a fare più punti possibili in queste ultime quattro giornate, è cercare di vedere ruoli e giocatori da provare in vista dell’anno prossimo. Abbiamo tre gare in una settimana: è complicato ma cambieremo qualcosa. Affronteremo una squadra completa: hanno fisicità, tecnica, velocità: sono sorpreso che stiano lottando per non retrocedere. Anni fa parlai con la società per andare ad allenare la squadra: Udine è una piazza in cui si programma bene e sia squadra che ambiente sono concentrati molto sul calcio”.

DA VIGNATO A PALACIO – “Vignato è uno di quei giocatori che, come avrebbe detto Boskov, vede un’autostrada dove altri vedono un sentiero. Può fare diversi ruoli, domenica gli ho detto di restare tranquillo e fare ciò che sa con il pallone: ha cominciato a giocare dopo un inizio faticoso. Mi serve la qualità, anche se a volte significa rischiare dietro. Palacio non sembra abbia 39 anni: a inizio stagione gli dissi che non potevo promettergli una maglia da titolare e di comportarsi da esempio anche se non avesse avuto spazio, lui mi disse di restare tranquillo che tanto avrebbe giocato più di tutti. Con la Fiorentina ha dimostrato i benefici che avremmo avuto con un goleador là davanti: per come abbiamo giocato avremmo meritato più punti, ma se siamo a 39 punti un motivo c’è. Si poteva far meglio, ma anche molto peggio di così”.

MOURINHO – “Sono contento che Mourinho torni in Italia: faccio i complimenti alla Roma per l’idea, Avere Mou nel nostro campionato fa bene al calcio, ha carisma e carattere, è la persona giusta. Chiaramente ad un allenatore così devi costruire una squadra all’altezza, perché sono i grandi giocatori che fanno grandi gli allenatori. Sono convinto che farà bene e con una bella squadra la Roma potrebbe lottare per lo scudetto. Però bisogna gestire bene la piazza: Roma è una piazza esigente e difficile. Mourinho ha le carte in regola”, ha concluso.